ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını ve uydu görüntüleriyle alınan konumlarını paylaştı.

Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama, bugüne kadar Libya'daki savaşa doğrudan ya da dolaylı olarak müdahale etmediğini savunan Moskova'yı yalanlar nitelikte.

UÇAKLARIN YENİDEN BOYANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, Rusya'nın Libya'da güç kazanmaya çalıştığı; bu gücün kalıcı olması halinde hem göç krizi hem de Rusya'nın konuşlandırabileceği uzun menzilli silahları sebebiyle Avrupa'nın güvenliğinin de tehlikeye gireceği görüşüne yer veriliyor:

"ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Moskova'nın kısa bir süre önce, Rusya devletinin desteklediği özel paralı askerlerin sahadaki faaliyetlerini desteklemek üzere Libya'ya savaş uçağı konuşlandırdığını değerlendiriyor. Rus savaş uçaklarının, uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlere yakın hava desteği ve taarruz ateşi sağlayacağı tahmin ediliyor. Rus savaş uçağı Rusya'daki bir hava üssünden havalanarak Libya'ya giderken Suriye'den geçti. Uçağın Suriye'deyken Rusya menşeli kamufle etmek için yeniden boyandığı değerlendiriliyor."

MOSKOVA'DAN DESTEK OLMADIĞI TAKDİRDE KULLANILAMAZ

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, uçakların 'Moskova'dan destek olmadığı takdirde' Hafter tarafından kullanılamayacağı ifade edildi.