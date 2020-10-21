ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan ikinci ateşkese rağmen Azerbaycan'a saldırmaya devam etmesi üzerine iki ülke arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik Rusya'dan sonra ABD'de de devreye girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü başkent Washington'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştireceğini duyurarak, "İlk olarak Cuma günü Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile çözüme dair bir görüşme gerçekleştireceğiz. Zor bir durumdan bahsediyoruz. Neredeyse tüm Avrupa ve biz çatışmayı sonlandırmak ve gerilimin azaltılmasını umuyoruz. Hiçbir ülke bu konuda taraf olmamalı ve yangına benzin dökmemeli, silah desteği sağlamamalıdır" dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER 23 EKİM CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 23 Ekim'de Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşeceği bildirildi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME İÇİN DE GİRİŞİMDE BULUNULACAK

ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

ERMENİSTAN İKİ KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Rusya'nın önderliğinde gerçekleşen yüz yüze ve telefon görüşmelerinde iki kez ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak iki ateşkes de Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından sona ermişti.

ABD, KARABAĞ SAVAŞINDA TARAFINI BELLİ ETMİŞTİ

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" açıklamıştı.

ABD'nin Atlanta kentinde WBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi, karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği de eleştiren Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia etti.