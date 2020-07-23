ABD'den Türkiye'ye Meis adası çağrısı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin

Türkiye'nin Meis ve Rodos adalarında ondaj faaliyetlerinde yapacağını duyurması sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. ABD'den yapılan açıklamada haddi aşan ifadeler kullanıldı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH ÇAĞRI

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİLERİ KONUŞLANDIRDI

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Türkiye'nin Meis Adası çevresinde Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası Yunan donanması Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.