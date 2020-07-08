ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu.

08.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:13

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. Ajans, 2 spreyin virüsün yüzeylere yayılmasını önlediğini ve laboratuvar testlerine dayanarak koronavirüse karşı etkili olduğunu söyledi. 

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışması sürerken,  ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) umutlandıran haber geldi. EPA, koronavirüsü (Covid-19) öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. EPA Yöneticisi Andrew Wheeler yaptığı açıklamada, " EPA, Amerikan halkının kendilerini ve ailelerini yeni koronavirüsten koruması için yeni araçlar keşfetmeye ve doğru, güncel bilgiler sağlamaya kendini adamıştır" ifadelerini kullandı. Onaylanan 2 spreyin, koronavirüsün yayılmasını engellediği ve kullanıldığı yüzeyleri dezenfekte ettiği ifade edildi.