Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı

ABD'nin New York kentinde lüks otomobillerin satıldığı oto galeri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla tarandı. Saldırıda galeriye üç çocuğu ile arabaya bakmaya gelen bir kişi vuruldu.

ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN KURŞUNUN ÖNÜNE ATLADI

Saldırı anları kameralara yansıdı. Görüntülerde üç çocuğunu mermilerden korumak isteyen babanın çocukların üzerine siper olduğu görülüyor. Bacağından vurulan babanın durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

20 BİN DOLARLIK ZARAR OLUŞTU

Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu. New York Polisi saldırıda 20 bin dolar maddi zararın meydana geldiğini ifade etti.