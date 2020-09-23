Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı
23.09.2020 14:37 | Güncelleme: 23.09.2020 15:17
ABD'nin New York kentinde lüks otomobillerin satıldığı oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. O sırada çocuklarıyla araba bakmaya giden kişi çocuklarını korumaya çalışırken vuruldu. Saldırı anı kameraya yansıdı.
ABD'nin New York kentinde lüks otomobillerin satıldığı oto galeri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla tarandı. Saldırıda galeriye üç çocuğu ile arabaya bakmaya gelen bir kişi vuruldu.
ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN KURŞUNUN ÖNÜNE ATLADI
Saldırı anları kameralara yansıdı. Görüntülerde üç çocuğunu mermilerden korumak isteyen babanın çocukların üzerine siper olduğu görülüyor. Bacağından vurulan babanın durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.
20 BİN DOLARLIK ZARAR OLUŞTU
Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu. New York Polisi saldırıda 20 bin dolar maddi zararın meydana geldiğini ifade etti.