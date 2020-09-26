ABD'de maske takmayı reddeden kadına elektroşok

ABD'de oğlunun maçını izlemek üzere okulun futbol sahasına giden Alecia Kitts, maske takmayı ve tribünden ayrılmayı reddedince gözaltına alınmak istendi. Polise direnen Kitts, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, ABD'nin Ohio eyaletindeki Logan ilçesinde meydana geldi. Oğlunun maçını izlemek üzere Logan-Hocking Okulu'nun futbol sahasına giden Alecia Kitts, maske takmadığı için tribünden çıkarılmak istendi. Maske takmayı ve bulunduğu yeri terk etmeyi reddeden Kitts, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Polise direnen kadın, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir maske için kadına elektroşok uyguladılar" yorumunu yaptı. Ohio'da Temmuz ayında yürürlüğe giren yasaya göre, kapalı ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu var.