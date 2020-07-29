ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı

ABD'de yaşanan trafik kazası sonucu duman çıkan aracında sıkışan sürücünün yardımına, yoldan geçmekte olan Larry Scott ve Domenique Golden adlı iki yardımsever koştu. Sürücüyü dumanlar çıkan araçtan hızlıca çıkartan Scott ve Golden, sürücüyle yol kenarında ilk yardım uyguladı. Bu sırada dumanlar çıkan araç patlayarak alevler içinde kaldı.

ARACIN PATLAMA ANI POLİS KAMERASINDA

Patlama anı, olay yerine gelen polis aracının kamerasına yansıdı. Polisten yapılan açıklamada, kahramanca davranışlarından dolayı Larry Scott ve Domenique Golden'a teşekkür etti. Sürücü ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.