ABD'de George Floyd protestolarında polisin sert müdahalesi kamerada

ABD'de George Floyd protestolarında polisin sert müdahalesi kameradaTuba KARA, (DHA)- ABD'de siyahi George Floyd'un, polisin gözaltına alırken öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan protestolarda polis, eylemcilere sert müdahalede bulundu.

05.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:23

ABD'de George Floyd protestolarında polisin sert müdahalesi kamerada

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Tuba KARA, (DHA)- ABD'de siyahi George Floyd'un, polisin gözaltına alırken öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan protestolarda polis, eylemcilere sert müdahalede bulundu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitirmesinin ardından ülke çapında başlayan sürüyor. 11 gündür sürdürülen protestolarda, polis ve eylemciler arasında yine arbede yaşandı.

POLİSİN MÜDAHALESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Indiana, Colorado, New York ve Teksas eyaletlerinde, polisinin eylemcilere sert müdahalesi sosyal medyada tepki çekti. Polisin, Indiana'da kadın bir eylemciyi copla döverek yere yatırdığı; Colorado'da ise bir eylemciyi otoyol üzerine yatırıp yumrukladığı görüldü. Ayrıca polisin, New York'ta bisikletiyle karşıdan karşıya geçen eylemciyi copla döverek yere düşürdüğü ve Texas'ta eylemcilere yapılan müdahaleyi çeken bir kişiye koşarak biber gazı sıktığı anlar büyük tepki çekti.