Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021'e kadar aşının tüm Amerikalılar için hazır olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.

700 MİLYON AŞI KULLANIMDA OLACAK

Trump'ın koronavirüs görev gücü danışmanlarından Scott Atlas, 328 milyon nüfuslu ülkede yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'in ilk çeyreğinde ise 700 milyon koronavirüs aşısının kullanıma hazır olacağını söyledi.