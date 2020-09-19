ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirildi.

RİSİN MADDESİNİ DOĞRULAMAK İÇİN 2 DEFA TEST YAPILDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump'ın isminin yer aldığı ifade edildi. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı. Beyaz Saray'dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Beyaz Saray'a gönderilen tüm postalar tesis dışındaki bir bölgede tasnif edilerek kontrol ediliyor.

KÜÇÜK BİR MİKTARI DAHİ BİR YETİŞKİNİ ÖLDÜREBİLİYOR

Risinin son derece küçük bir miktarı dahi bir yetişkini öldürmeye yetiyor.

RİSİN NEDİR?

Dünyanın en güçlü zehirlerinden biri keneotu tohumundan elde edilen risin, protein yapısında olan güçlü bir sitotoksin olarak biliniyor.

İLK 8 SAATTE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Gaz olarak dağılması halinde akciğer yetmezliğine sebep olduğu bilinen madde, patolojik değişikliklere ilk sekiz saatte çıkabilirken, genelde 36-72 saat içerisinde solunum yetmezliğine neden oluyor.

TOHUMDAN ELDE EDİLEN BİR ZEHİR

Anavatanı Hindistan olan Hint yağı bitkisi sütleğengiller familyasından bir bitki türüdür ve Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Risin ise bu bitkinin tohumlarından elde edilmektedir.

PANZEHİRİ YOK

Bitkinin tohumlarında bulunan risin maddesinin siyanürden 6 bin kat daha zehirli olduğu iddia edilmektedir. Risine maruz kalan bir kişi için herhangi bir panzehir yoktur.