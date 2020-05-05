ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke ABD oldu. ABD Başkanı Donald Trump, en başından beri virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan ortaya çıktığını iddia ederek, Çin'in ağır bir bedel ödeyeceğini söylemişti. Bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Trump, geri adım attı.

"ÇİN'DE KÖTÜ ŞEYLER OLDU, BUNUNLA YÜZLEŞELİM"

Trump, Oval Ofis'te New York Post'a verdiği özel röportajında, Covid-19 salgınını ve ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

Virüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutan Trump, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim. Çin, bunu kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde Vuhan'dan çıktı" diye konuştu.

"VİRÜS VUHAN'DA ORTAYA ÇIKTI AMA LABORATUVARDA OLMAYABİLİR"

Daha önceki açıklamalarında Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını savunan Trump, bu kez, "Virüs, Vuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir. Virüsün oradan çıkıp tüm dünyaya yayılmasına izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.

ÇİN İLE ARTAN GERGİNLİK ASKERİ MÜDAHALEYLE SONUÇLANACAK MI?

Trump, Çin ile artan gerginliğin askeri bir müdahaleyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Savaş hakkında konuşmak istemiyorum. Bu çok nahoş bir şey. Biliyorsunuz Çin ile birkaç ay önce ticaret anlaşması yaptık. Anlaşma sürecinde iki ülke ilişkileri hakkında büyük bir iyimserlik vardı. Sonra bu virüs ortaya çıktı"

ABD'DE ÖLÜ SAYSI 70 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan, koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1338 artarak 69 bin 974'e yükseldi.