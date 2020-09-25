Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz için yaptığı Bölgesel konferans teklifini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifinin, bölge ülkeleri tarafından olumlu karşılandığını ve görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti. Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

"BİRÇOK AKTÖR TEKLİFE OLUMLU CEVAP VERDİ"

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."