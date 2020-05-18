Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi

A Haber sunucusu Zeynep Bayramoğlu'nun Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Poyraz ile Kudüs'ten yaptığı canlı bağlantıda, Kudüs'ün İsrail'in başkenti gibi gösterilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'de Türkiye gündeminde ilk 5'e giren konuyla alakalı kanaldan yapılan açıklamada özür dilendi.

LOKASYON HATASI OLMUŞ

Yayınlanan özür mesajında, "A Haber kuruluşundan bugüne Filistin davasına sahip çıkıp Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. A Haber her zaman mazlum coğrafyadaki halklarımızın yanında olan, binlerce haber ve belgesel yaparak onların haklı davasını savunan televizyon kanalıdır. Canlı yayın bağlantısında bir lokasyon hatası yapılmıştır, bu hata bizleri derinden üzmüştür. Bu nedenle halkımızdan özür dileriz. Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İşte sosyal medyadaki tepki paylaşımlarından bazıları;