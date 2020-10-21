97 yaşındaki adam, kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan 97 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Bandırma - Balıkesir karayolunun 12'nci kilometresinde meydana gelen kazada Şaban Doğancoşkun yönetimindeki 34 DF 9493 plakalı SUV model araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarparak kaza yaptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Muharrem Doğancoşkun hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Şaban Doğancoşkun'u ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.