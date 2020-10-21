97 yaşındaki adam, kazada hayatını kaybetti
21.10.2020 17:22 | Güncelleme: 21.10.2020 17:58
Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Kazada, 97 yaşındaki Muharrem Doğancoşkun yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan 97 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Bandırma - Balıkesir karayolunun 12'nci kilometresinde meydana gelen kazada Şaban Doğancoşkun yönetimindeki 34 DF 9493 plakalı SUV model araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarparak kaza yaptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Muharrem Doğancoşkun hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Şaban Doğancoşkun'u ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.