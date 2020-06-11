9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir evde karantinada olan Cansu Tosun, şimdilerde Erkan Kolçak Köstendil ile Çanakkale'de tatil yapıyor. Gün içerisinde sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Marsel ismini verdikleri oğullarını kucağına almak için gün sayan Cansu Tosun, kaldığı butik otelin bahçesinde güneşlenirken çekilen fotoğrafları Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı. Çimlerde oturarak poz veren Cansu Tosun, köpeğiyle de poz vermeyi ihmal etmedi.

BEBEĞİ İÇİN GELEN HEDİYELERİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Hamile olduğu için birçok markanın kendisine ürün gönderdiğini belirten Cansu Tosun, elinde fazla bulunan ürünleri anne olan takipçilerine hediye etme kararı aldı. Instagram hesabından sık sık bebek bakımı ve büyütmeyle alakalı ürünler paylaşan Tosun, "O kadar güzel hediyeler geliyor ki sizlere de önermek için paylaşamaya çalışıyorum. Maalesef hepsini kullanma mümkün değil. O güzellerin bazını da tatlı annelere yolluyoruz" dedi.