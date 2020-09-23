8 kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İller göre hava durumları şöyle:

İSTANBUL: 19°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA: 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR: 20°C, 27°C Az bulutlu

ANTALYA:24°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK:18°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON: 21°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM:10°C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR:17°C, 35°C Az bulutlu ve açık