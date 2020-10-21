8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor

Fahri Ustaoğlu yönetimindeki Lobin World tarafından gerçekleştirilecek 8. Dünya Kalite Zirvesi, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE'nin önemini konuşmak için Miami'de toplanıyor.

Lobin World bu amaçla Miami'de, Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat veren etkinlikleri ile, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK'lar ve bürokrasinin de katılımcılar arasında bulunacağı 8. Dünya Kalite Konferansı'nı gerçekleştiriyor.

UYGULANABİLİR İNOVASYON ARAYIŞLARI KATILIMCILARLA PAYLAŞILACAK

8.Dünya Kalite Zirvesi, AR-GE ve O'na bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını Miami'de katılımcılarla paylaşacak.

Bu konferansta, yönetim danışmanları, akademisyenler, Türkiye'nin ve Amerika'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri ve bürokratları, iş birliği ve kalitenin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öngörülerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

Lobin World tarafından katılımcı kuruluşlara "2020 World Quality Award" plaketi takdim edilecek.