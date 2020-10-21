8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor
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8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor

21.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:00
8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor

10-15 Kasım 2020 tarihinde Miami'de Türk iş dünyasının önde gelen isimleri Amerika'daki meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geliyor. Türk ve Amerikalı iş adamlarının da davet edildiği 8. Dünya Kalite Zirvesi; iş, sanat, siyaset dünyasından önemli isimlere de ev sahipliği yapacak.

Fahri Ustaoğlu yönetimindeki LobinWorld tarafındangerçekleştirilecek8. Dünya Kalite Zirvesi, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE'nin önemini konuşmak için Miami'de toplanıyor.

LobinWorld bu amaçla Miami'de, Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat veren etkinlikleri ile, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK'lar ve bürokrasinin de katılımcılar arasında bulunacağı 8.Dünya Kalite Konferansı'nı gerçekleştiriyor.

UYGULANABİLİR İNOVASYON ARAYIŞLARI KATILIMCILARLA PAYLAŞILACAK

8.Dünya Kalite Zirvesi, AR-GE ve O'na bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını Miami'de katılımcılarla paylaşacak.

Bu konferansta, yönetim danışmanları, akademisyenler, Türkiye'nin ve Amerika'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri ve bürokratları, iş birliği ve kalitenin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öngörülerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

Lobin World tarafından katılımcı kuruluşlara "2020 World Quality Award" plaketi takdim edilecek.

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