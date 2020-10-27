78 yaşında intihara kalkıştı, belediye başkanıyla konuşunca ikna oldu
27.10.2020 13:44 | Güncelleme: 27.10.2020 15:46
Adıyaman'da evi ile ilgili sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunan 78 yaşındaki Celal A., Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ikna edilerek, çıktığı çatıdan indirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Celal A., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Evi ile ilgili bir sorun nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen Celal A.'yı görenler, polise haber verdi.
BELEDİYE BAŞKANI İKNA ETTİ
İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna konuşmasına rağmen Celal A., çatıdan inmedi. Bunun üzerine bölgeyeGölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım geldi. Yıldırım, yaklaşık yarım saat süren konuşmanın ardından Celal A.'yı inmesi için ikna etti. Çatıdan inen Celal A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.