65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. Yurdun dört bir yanında sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

"MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEYİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 4 saatliğine sokağa çıkmalarına müsaade edilen yaşlı vatandaşlarımıza maske takmayı unutmamaları yönünde çağrısını yineledi.

Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirdiği ve maske takmayı ihmal etmediği de görüntülendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Kırklareli'nde bazı yaşlılar sokağa çıktı.

Kayseri'de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı.

Niğde'de koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. Bazı yaşlılar sokakta yürüyüş yaptı.

Yozgat'ta da Kovid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı.