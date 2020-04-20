Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan köy ve beldelere bir yenisi daha eklendi. Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı 600 haneli Akmescit Köyü, koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Köyü'nde koronavirüs vakası tespit edildi. 600 haneli, 1.900 nüfuslu köy karantinaya alınırken, bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.
VAKALAR İÇİN AMBULANS GÖNDERİLDİ
Kayseri - Malatya karayolu 45. kilometresinde bulunan 600 haneli bin 900 nüfuslu Akmescit Köyü'nde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid-19 bulgusuna rastlanması üzerine köy tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A, Zeynep A, Cemal A. ve Menşure A'yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık Müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
KÖY HALKINA UYARILAR YAPILDI
Akmescit (Zezerek) köyüne giriş çıkışlar kapatılırken, jandarma yol üzerinde önlem aldı. Jandarma köy muhtarına vatandaşların dışarıya çıkmaması ve temas etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.