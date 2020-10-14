Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi
14.10.2020 16:54 | Güncelleme: 14.10.2020 17:43
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 50 yaşındaki adam, kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Osman B. kendini astı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınlarının bulduğu Osman B. için olay yerine çağrılan 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.