Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Osman B. kendini astı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınlarının bulduğu Osman B. için olay yerine çağrılan 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.