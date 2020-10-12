5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu
12.10.2020 09:44 | Güncelleme: 12.10.2020 11:08
Bursa'da ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı çoban, jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu. Çoban, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Özlüce ile Kocakonak Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda Kaan E., saat 09.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü.
KANLAR İÇİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU
Öğle saatlerinde sürü geri döndü ancak Kaan E. gelmedi. Oğullarını arayan aile, çobanı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama-kurtarma sırasında, Kaan E. ormanlık alanda, kanlar içinde baygın halde yatarken bulundu.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Evden çıktıktan 5 saat sonra kendisine ulaşılan Kaan E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen Kaan E., yoğun bakımda tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.