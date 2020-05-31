5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin iki kişi, ekiplerin gece boyu helikopter destekli arama çalışmaları sonucunda bulunarak gözaltına alındı.

10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULAR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseler Mahallesi'nde Yıldız ile Güneş aileleri arasında çıkan kavganın ardından İ. ve B. Yıldız'ın yakalanması için gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Zanlılar, helikopter destekli çalışmalar sonucu olay yerine 10 kilometre mesafede bulunan Göbekören Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide yakalandı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ele geçirilmişti.