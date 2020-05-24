Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı

2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada aynı aileden 4 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldüren Cemal Çelik yakalandı.

100 METREKARE İÇİN 4 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay 2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Özdemir ve Çelik ailesi arasında 100 metre karelik bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Mahkemeyi kazanan Ali Özdemir ve ailesi, bahçe duvarlarını inşa ederken Cemal Çelik'in silahlı saldırısına uğradı. Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep hayatını kaybetmişti.

CİNAYETLERİ İŞLEDİĞİ MAHALLEDE YAKALANDI

Saldırıyı yaptığında 48 yaşında olan ve jandarma tarafından takip edilen Çelik, 54 yaşında yine saldırıyı gerçekleştirdiği mahallede kıskıvrak yakalandı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.