122 suç kaydı bulunan ve kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de kendisine yumruk attığı gerekçesiyle kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 4 çocuk annesi kadın, suçlamaları kabul etmedi. Kadın, ifadesinde, şahısla aralarında boğuşma yaşandığını, bıçağın bu sırada saplandığını, kendisinin öldürmediğini savundu. Kucağında taşıdığı 1 yaşındaki çocuğuyla adliyeye götürülen Müjde D'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından 122 kaydı bulunıyor.

İddialara göre, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde İsmail Efe (33), Müjde D. (24) ve Fırat E'nin evinde kalan babaları Cemal E'yi alkol almak için evine davet etti. Ancak baba Cemal E, oğlu İsmail Efe'nin evine gitmedi. Babasının evine gelmediğine sinirlenen İsmail Efe, eşi ile birlikte Müjde D. ile Fırat E'nin evine gitti. İsmail Efe, yengesine 'Babamı sen mi göndermiyorsun?' diyerek yumruk attı. Çıkan kavgada Müjde D, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail Efe'ye saldırıp göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İsmail Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BOĞUŞMA SIRASINDA BIÇAK SAPLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Müjde D, emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrası zanlı, kucağındaki 1 yaşındaki kızıyla birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyede suçlamaları kabul etmeyen Müjde D'nin İsmail Efe ile aralarında boğuşma yaşandığını, bıçağın bu sırada saplandığını, kendisinin öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Müjde D. cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.