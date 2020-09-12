Kadına şiddet son bulmuyor! 4 aylık eşine pompalı tüfekle ateş açtı

Adana'da bir şahıs, henüz 4 ay önce evlendiği ve aynı zamanda amcasının kızı olan eşini pompalı tüfekle yaraladı. Genç kadın ağır yaralanırken, kocası kayıplara karıştı.

12.09.2020 03:41 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:14

Adana'da 19 yaşındaki Gökhan A. 4 ay önce evlendiği 20 yaşındaki eşi Çiçek A'yı, pompalı av tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kayıplara karışan Gökhan A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47034 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir yakının nişanına giden Gökhan A. ve Çiçek A., eve döndüklerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yakınlarının araya girmesine rağmen yatıştırılamayan Gökhan A. amcasının kızı olan ve 4 ay önce evlendikleri öğrenilen eşi Çiçek A'ya evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Koluna, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yaralanan genç kadın, kanlar içinde yığılırken, Gökhan A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek A., ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Gökhan A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.