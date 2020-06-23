Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Diyarbakır'da bir kuyumcu vatandaşlardan yatırım vaadi ile aldığı 300 milyon TL ile ortalıktan kayboldu. Dükkanda geriye sadece sahte takılar kalırken kuyumcunun yakalanması için kentte kırmızı alarm verildi.
23.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:57
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesinde bulunan kuyumcu vatandaşlara yatırım vaatti vererek 300 milyon TL'ye yakın para topladı. Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı.
ÇALIŞANLARINI BİLE DOLANDIRDI
Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır'da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi. Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.