Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu

Denizli'nin Kale ilçesinde, yaşadığı apartmanın üçüncü kat balkonundan aşağı düşen 17 yaşındaki genç kız, birinci kattaki balkon tentesine çarpıp hızının azalması sayesinde hayata tutundu.

BİRİNCİ KATA GERİLEN TENTENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. P.K., isimli genç kız bilinmeyen bir nedenle yaşadığı 3. kattaki evin balkonunda aşağı düştü. P.K., şans eseri 1. kata gerilen tentenin üzerine düştü.

TABURCU EDİLDİ

Durumu gören çevre sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile düştüğü yerden alınan genç kız ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. P.K., tedavisinin ardından hastanede taburcu edildi.

Genç kızın balkondan nasıl düştüğü ise polis tarafından başlatılan inceleme neticesi belli olacak.