3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti

Siyasi ve askeri casusluktan yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımı da değişti.

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI 138'E, HDP'NİN TEMSİL SAYISI 58'E GERİLEDİ

CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 138'e geriledi.

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle de HDP'nin TBMM'deki temsil sayısı 58 milletvekiline indi.

TBMM'nin sandalye dağılımına göre, AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.

MECLİS'TEKİ TOPLAM SANDALYE SAYISI 586 OLDU

Bu arada TBMM'de 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi, 3 milletvekilinin de görevlerinin düşürülmesiyle 14 sandalye boş bulunuyor.

Buna göre, Meclis'teki toplam sandalye sayısı 586 oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." dedi.

BERBEROĞLU: CEZAEVİNE TESLİM OLACAĞIM

CHP'li Berberoğlu da, vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Berberoğlu, "Seçildiğim günden itibaren kendimi hep milletimin emrinde hissettim. Dolayısıyla bu açıklamayı da, sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce TBMM'de vekilliğim düşürüldü. Ve kalan cezamın infazına devam edilmesi, bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" diye konuştu.

"DEMOKRASİ İÇİN BİR BEDEL ÖDENECEKSE BUNU CHP'LİLER ÖDER"

CHP'li vekil, "Zaten çıktığım günden itibaren 'Bu bir teneffüs' dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de, benim çıktığım günden bu güne demokrasi koşullarında bir değişiklik yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saflık olur. Gördüğünüz üzre bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Zaten genel başkanımızın geçen hafta ifade ettiği gibi 'Demokrasi için bir bedel ödenecekse bunu önce CHP'liler öder.' Bende bu bilinçteyim. Ve bu vicdan rahatlığıyla mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle, belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayacağım. Ama bilin ki her zaman CHP'liyim, CHP'li kalacağım." ifadelerini kullandı.