23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı için 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde tüm illerimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

19.05.2020 07:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 07:21

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan yeni 'normalleşme' kararlarını açıkladı.

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Erdoğan, konuşmasında, haftalardır yanıt arayan, "Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Buna göre; 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

AREFE BAŞLIYOR

Erdoğan, "Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlar:

-24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

-29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

-15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

-Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

-Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

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