2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları

Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!

2020 TEMMUZ AYI ANKETLERİ

ARTIBİR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ / AĞUSTOS 2020

AK Parti 34.2

CHP 25.3

HDP 10.8

İYİ Parti 10.2

MHP 8.2

DEVA 1.8

GP 1.2

KARARSIZ 5.8

ORC / 15 HAZİRAN - 08 TEMMUZ 2020 (53560 KİŞİ)

AK Parti 37.3

CHP 26.2

HDP 10.4

İYİ Parti 6.8

MHP 13.0

SP 1.1

DEVA 2.6

GP 1.7

DİĞER 0.9

OPTİMAR / TEMMUZ 2020

AK Parti 41.5

CHP 22.9

HDP 10.5

İYİ Parti 8.5

MHP 10.1

SP -

DEVA 1.3

GP 1.3

DİĞER 3.9

2020 HAZİRAN AYI ANKETLERİ

IEA / 29-30 HAZİRAN 2020 (1514 KİŞİ)

AK Parti 36.3

CHP 18.6

HDP 10.4

İYİ Parti 9.2

MHP 9.5

SP -

DEVA 2.4

GP 0.8

DİĞER

KARARSIZ 10.7

AREA / 24-27 HAZİRAN 2020

AK Parti 29.0

CHP 19.2

HDP 8.2

İYİ Parti 8.6

MHP 7.9

SP 0.9

DEVA 2.6

GP 0.9

DİĞER 0.9

KARARSIZ 21.8

METROPOL / HAZİRAN 2020

AK Parti 30.3

CHP 24.0

HDP 8.9

İYİ Parti 7.0

MHP 6.2

SP 1.0

DEVA 1.9

GP 1.4

DİĞER 0.7

KARARSIZ 9.2

MAK/ HAZİRAN 2020

AK Parti 32.2

CHP 22.1

HDP 8.1

İYİ Parti 9.5

MHP 9.3

SP 1

DEVA 1.6

GP 2.3

DİĞER 1

KARARSIZ 12.9

SOSYO POLİTİK/ HAZİRAN 2020

AK Parti 30.9

CHP 21.4

HDP 10.4

İYİ Parti 7.2

MHP 7.9

SP 1.4

DEVA 5.3

GP 3.7

DİĞER -

KARARSIZ 10.1

MAK / HAZİRAN 2020

AK Parti 35.5

CHP 25.3

HDP 9.3

İYİ Parti 11.0

MHP 10.8

SP 1.2

DEVA 2.8

GP 2.9

DİĞER -

KARARSIZ -

AKAM / HAZİRAN 2020 (1410 KİŞİ)

AK Parti 35.1

CHP 28.0

HDP 12.8

İYİ Parti 12.1

MHP 7.1

SP -

DEVA 3.0

GP 2.4

DİĞER 0.3

KARARSIZ ?

IEA/ HAZİRAN 2020 (1537 KİŞİ)

AK Parti 36.4

CHP 19.7

HDP 12.8

İYİ Parti 10.9

MHP 10.6

SP 1.2

DEVA 1.5

GP 0.6

DİĞER 0.3

KARARSIZ 6.5

ANKETLER GÜNCELLENMEKTEDİR, SAYFAMIZI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.