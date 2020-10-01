  

2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda hangi takımlar var? H grubu takımları neler?

01.10.2020 22:28 | Güncelleme: 01.10.2020 22:33

Şampiyonlar ligi takımları belli oldu. Çekilen kura ile birlikte toplam 32 takımın grupları belli oldu. Temsilcimiz H grubuna düştü. Peki H grubunda hangi takımlar var? Şampiyonlar ligi H grubu takımları nelerdir? Hep birlikte öğrenelim.

Şampiyonlar ligi kuraları çekildi. Heyecanla beklenen kura çekimleri ardından temsilcimiz Başakşehir H grubunda yer alıyor. Diğer gruplardaki takımlar da merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi H grubuna kimler düştü şimdi onu görelim.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Paris Saint-Germain

Manchester United

Leipzig

Başakşehir

H GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar ligi ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacaktır. 9 Aralık tarihinde ise grup maçları sona erecektir.

BAŞAKŞEHİR HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Başakşehir 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda oynayacaktır. H grubunda; Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir takımları vardır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TÜM GRUPLAR VE TAKIMLARI

A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

C GRUBU: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsilya

D GRUBU: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E GRUBU: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennais

F GRUBU: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

G GRUBU: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H GRUBU: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir

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