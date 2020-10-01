2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda hangi takımlar var? H grubu takımları neler?

Şampiyonlar ligi takımları belli oldu. Çekilen kura ile birlikte toplam 32 takımın grupları belli oldu. Temsilcimiz H grubuna düştü. Peki H grubunda hangi takımlar var? Şampiyonlar ligi H grubu takımları nelerdir? Hep birlikte öğrenelim.