20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü denmişti! Olayın perde arkasında ezan tartışması varmış

Ankara Valiliği, medya organların Kürtçe müzik dinlediği için saldırıya uğrayarak öldürüldüğü belirtilen Barış Çakan cinayetine ilişkin açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle 'yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri' konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır" denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"31.05.2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

"İYİ NİYETTEN UZAK OLDUĞU AŞİKARDIR"

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır.