2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi

Isparta Yeni Sanayi Sitesi'nde yeni alınan pres makinesini iş yerine iterek sokmaya çalışan Öner Yazıcı, 2 tonluk makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yazıcı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öner Yazıcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN BİR KİŞİ DE YARALANDI

Kaza esnasında aynı iş yerinde çalışan İrfan Özyurt da yaralandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olayı duyar duymaz iş kazasının yaşandığı dükkana gitti. Başdeğirmen, burada kazayla ilgili bilgi aldı.