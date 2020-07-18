2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
Isparta'da yeni aldığı 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf, hayatını kaybetti.
18.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:45
Isparta Yeni Sanayi Sitesi'nde yeni alınan pres makinesini iş yerine iterek sokmaya çalışan Öner Yazıcı, 2 tonluk makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yazıcı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öner Yazıcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞAN BİR KİŞİ DE YARALANDI
Kaza esnasında aynı iş yerinde çalışan İrfan Özyurt da yaralandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olayı duyar duymaz iş kazasının yaşandığı dükkana gitti. Başdeğirmen, burada kazayla ilgili bilgi aldı.