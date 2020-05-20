19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali

Arda Turan, sosyal medya hesabından bir özel okula bayram mesajı yollarken "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dedi ve sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Tecrübeli futbolcu ardından bir paylaşımda daha bulundu.

"UMARIM BENİM KADAR ÜLKELERİNE HİZMET ETME FIRSATI BULURLAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar" dedi.

"KOLEJİN ADINI DA YANLIŞ SÖYLEDİM"

Arda, bir sonraki paylaşımında ise "Kolejin adını da yanlış söylemişim videoda onu söyleyen hiç yok" sözlerini kullandı.