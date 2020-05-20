17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin sosyal medya hesapları anlamlı bir zincir oluşturdu.

Toplam 17 kulübün Twitter hesabı Gençlik marşının sözlerini sırayla paylaşırken zincire bir tek Galatasaray dahil edilmedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Galatasaray'ın neden paylaşım zincirine dahil edilmediği belli olmazken, sosyal medyada bu konu gündem oldu ve çok konuşuldu.

İşte yapılan paylaşımlar;