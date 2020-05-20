17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı Süper Lig ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Twitter üzerinden zincir oluşturarak "Gençlik Marşı'nı paylaştı. 17 takımın birbirine pas attığı organizasyonda, sadece pas atılmayan Galatasaray yer almadı ve bu konu sosyal medyaya damga vurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin sosyal medya hesapları anlamlı bir zincir oluşturdu. Toplam 17 kulübün Twitter hesabı Gençlik marşının sözlerini sırayla paylaşırken zincire bir tek Galatasaray dahil edilmedi. SOSYAL MEDYAYI SALLADI Galatasaray'ın neden paylaşım zincirine dahil edilmediği belli olmazken, sosyal medyada bu konu gündem oldu ve çok konuşuldu. İşte yapılan paylaşımlar;