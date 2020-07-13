15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokakları ve meydanları dolduran vatandaşların cesaretine vurgu yapan Bakan Gül, 15 Temmuz'un kendisine ne hissettirdiğini aktardı.

Bakan Gül, "15 Temmuz Türkiye'nin kendi kararlarını kendi alan, kendi tercihlerini korkmadan yapan bağımsız egemen bir devlet olarak rüştünü ispat tarihidir. Milletimizin güven ve desteğiyle bu tarih yapılmamış olsaydı, yani millet iradesi egemen olmasaydı bugün Ayasofya yeniden ibadete açılamayacaktı. Bugün Türkiye egemen bir devletin gücüne erişememiş olsaydık Fatih Sultan Mehmet'in bu kutsal emanetine nasıl sahip çıkabilirdik." dedi.

15 Temmuz gecesi, tarihimizin hem en büyük ihanetlerinden birine hem de milletimizin eşsiz destansı bir direnişine tanık olduk. Bu destanı unutmadık, unutmayacağız. 17 yaşında şehadete koşan Abdullah Tayyip Olçok, arkasında evladını bırakan şehit özel harekat polisi Demet Sezen'i nasıl unutabiliriz. 28 Şubat sürecinde idamla yargılanan ve o destansı gecede şehit düşen Halil Kantarcı kardeşimizi, darbe girişimini haber alır almaz sokağa çıkarak ruhlarını ve kalplerini 1 dolara satan hainlerin karşısında duran İlhan Varank hocamızı her zaman minnetle anacağız. Yine şehadete koşar adımlarla giden kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'i asla ve asla unutmayacağız.