15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor

Sultangazi'de eşi ve bir oğluyla yaşayan 15 Temmuz gazisi Abdullah Ökçe, maddi sıkıntıları nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor. Ökçe, 15 Temmuz gecesi ayağının tank paletine sıkışması nedeniyle hastaneden 7 ay tedavi görmüştü.

AYAĞI TANK PALETİNE SIKIŞTI

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan ve Atatürk Havalimanı'nda ayağının tank paletine sıkışması sonucu gazi olan Abdullah Ökçe, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor. 53 yaşındaki Abdullah Ökçe, 15 Temmuz'da ayağının tank paletine sıkışması sebebiyle 7 ay tedavi gördü.

"350 BİN TL BORCUM VAR"

Maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Ökçe, "İş yerim 7 ay kapalı kaldı kızım idare etmeye çalıştı olmadı. Oradan buradan borç toplaya toplaya bu hale geldik. 350 bin liraya yakın borcum var. Aksaray'daki evime banka el koydu. 4 tane haczim var. Çocuğumun maaşına da el koyacaklar nasıl geçineceğimi şaşırdım. Sayın büyüklerimizden ve sayın devletimizden bana el uzatmasını istiyorum" dedi.

"PERİŞANIZ, YARDIM BEKLİYORUZ"

Gazinin eşi Saliha Ökçe (52) ise, "Zor durumdayız beş kuruş para bulamıyoruz. 6-7 aydır kiramızı veremiyoruz. Milletimizden, devletimizden bir yardım bekliyoruz. Şu oruçta millet fitre verdi de onunla geçindik. Perişan durumdayız yetkililerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.