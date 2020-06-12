Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 4/D sürekli işçi alımı için kura gerçekleştirildi. 146 kişilik kadroya 6 bin 149 kişi başvuru yaparken, başvuru sayısı ve koronavirüs salgını nedeniyle kuralar seyircisiz gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan kura noter huzurunda üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı

REKTÖRDEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kura öncesi bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, koronavirüs sürecinde pandemiye bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarrufuyla 306 kadro sağlandığına dikkat çekerek,"100 kadro almak istiyorken bugün itibariyle bize tahsis edilen kadro sayısı 306. Dolayısıyla bizim hayallerimizin ötesinde bir kadro sağlamak suretiyle yüksek kalitede bir sağlık hizmeti vermemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞVURU DAĞILIMI

Rektör Şahin kadrolara ilişkin sayısal verileri de paylaşarak temizlik hizmetleri için 4 bin 993, koruma ve güvenlik için 521, hasta ve yaşlı bakımı için 635 başvurunun olduğunu toplamda da 6 bin 149 başvurunun gerçekleştiğini belirtti.