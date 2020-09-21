13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 13 gündür kayıp olarak 2 çocuk annesi 30 yaşındaki kadının cansız bedeni ıssız ormanlık alanda toprağa gömülü, üzeri taşla kaplı şekilde bulundu. Şüpheli ya da şüpheliler cansız bedeni ormanlık alan içine 300 metre taşıdığı öğrenildi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i, komşusu V.Ü, annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

40 SANTİMETRE DERİNLİĞE GÖMÜLÜ OLARAK BULUNDU

Olayla ilgili inceleme Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü Çelikten'in cansız bedenini, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu.

CANSIZ BEDEN ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Üzeri taşlarla kapatılan cansız bedenin üzerinde bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cansız bedenin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken şüpheli yada şüphelilerin cansız bedeni, yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları öğrenildi. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ederken kadını aracına alan V.Ü'yü de arama çalışmalarına devam ediliyor.

Öte yandan genç kadının cansız bedeninin gömüldüğü ormanlık alan havadan drone ile görüntülendi.