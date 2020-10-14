12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü Üzgünüm oldu

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti.

SON SAVUNMASI ALINDI

4'üncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker, ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı. Duruşmada mahkeme heyetinin, avukatların mütalaaya yönelik savunmaları ile Şeker'in son savunmasını alınıp karar açıklandı.