10 nerenin plaka kodu? 10 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 10 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.
Türkiye'deki 10 plaka kodu Balıkesir iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına, alfabetik sıralamaya göre 10. sırada olan ilimiz Balıkesir'dir. Balıkesir'in plaka kodu 10'dur. İlk 9 plaka A harfi ile başlıyordu. B ile başlayanlar 10. kod ile başlamaktadır.
10 NERENİN PLAKASI?
10 plakası hangi ilin? : Balıkesir
10 il plakası Balıkesir iline ait bir plaka kodudur. Arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 10 olanlar Balıkesir iline ait demektir.
Ayrıca 10 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Balıkesir'in ilçelerini simgelemektedir. Yani 10 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Balıkesir'in hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.
BALIKESİR İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ
Balıkesir'in plaka kodu 10'dir. Ek olarak plakada 10 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Balıkesir'in hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Balıkesir merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:
Balıkesir Merkez plaka kodu harfleri:
10 AC 001 - 10 AZ 999
10 D 0001 - 10 D 9999
10 DA 001 - 10 DZ 999
10 EA 001 - 10 EZ 999
10 F 0001 - 10 F 9999
10 FA 001 - 10 FZ 999
10 HA 001 - 10 HZ 999
10 J 00001 - 10 J 10000
10 M 00001 - 10 M 10000
10 MA 001 - 10 MZ 999
10 S 00001 - 10 S 10000
10 T 0001 - 10 T 2000
10 U 0001 - 10 U 9999
10 V 0001 - 10 V 9999
10 Z 0001 - 10 Z 9999 aralığındadır.
Balıkesir Erdek ilçesi plaka kodu harfleri:
10 E 0001 - 10 E 9999
10 J 31001 - 10 J 33000
10 J 43001 - 10 J 44000
10 M 31001 - 10 M 33000
10 S 31001 - 10 S 33000
10 T 7101 - 10 T 7650 aralığındadır.
Balıkesir Havran ilçesi plaka kodu harfleri:
10 H 0001 - 10 H 9999
10 J 35001 - 10 J 36000
10 M 35001 - 10 M 36000
10 S 35001 - 10 S 36000
10 T 7901 - 10 T 8150 aralığındadır.
Balıkesir Edremit ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 15001 - 10 J 20000
10 KA 001 - 10 KZ 999
10 LA 001 - 10 LZ 999
10 M 15001 - 10 M 20000
10 N 0001 - 10 N 9999
10 S 15001 - 10 S 20000
10 T 3001 - 10 T 3900 aralığındadır.
Balıkesir Bandırma ilçesi plaka kodu harfleri:
10 AAB 01 - 10 AAZ 99
10 J 10001 - 10 J 15000
10 M 10001 - 10 M 15000
10 NA 001 - 10 NZ 999
10 PA 001 - 10 PZ 999
10 S 10001 - 10 S 15000
10 T 2001 - 10 T 3000 aralığındadır.
Balıkesir Susurluk ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 23001 - 10 J 26000
10 M 23001 - 10 M 26000
10 S 23001 - 10 S 26000
10 SA 001 - 10 SZ 999
10 T 4751 - 10 T 5600 aralığındadır.
Balıkesir Burhaniye ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 26001 - 10 J 28000
10 J 44001 - 10 J 45000
10 M 26001 - 10 M 28000
10 RA 001 - 10 RZ 999
10 S 26001 - 10 S 28000
10 T 5601 - 10 T 6400 aralığındadır.
Balıkesir Gönen ilçesi plaka kodu harfleri:
10 CAA 01 - 10 CZZ 99
10 J 28001 - 10 J 30999
10 M 28001 - 10 M 30
10 S 28001 - 10 S 30999
10 T 6401 - 10 T 7100
10 TA 001 - 10 TZ 999 aralığındadır.
Balıkesir Manyas ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 36001 - 10 J 37000
10 K 0001 - 10 K 9999
10 M 36001 - 10 M 37000
10 S 36001 - 10 S 37000
10 T 8151 - 10 T 8400 aralığındadır.
Balıkesir Ayvalık ilçesi plaka kodu harfleri:
10 BAA 01 - 10 BZZ 99
10 J 20001 - 10 J 23000
10 M 20001 - 10 M 23000
10 S 20001 - 10 S 23000
10 T 3901 - 10 T 4750 aralığındadır.
Balıkesir Dursunbey ilçesi plaka kodu harfleri:
10 J 38001 - 10 J 39000
10 M 38001 - 10 M 39000
10 S 38001 - 10 S 39000
10 VA 001 - 10 VZ 999
10 T 8651 - 10 T 8900 aralığındadır.
Balıkesir Balya ilçesi plaka kodu harfleri:
10 B 0001 - 10 B 9999
10 J 42001 - 10 J 43000
10 M 42001 - 10 M 43000
10 S 42001 - 10 S 43000
10 T 9601 - 10 T 9850 aralığında yer almaktadır.
Balıkesir'in toplamda 20 ilçesi bulunmaktadır. Böylelikle ilçelerin plaka harflerini paylaşmış olduk.
Kısacası Balıkesir iline kayıtlı olan araçların plakası 10 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.