1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bulunması yasaklanan park, sahil gibi yerlerdeki yasak 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kalkacak. Buralarda vakit geçirenler için mangal yakma yasağı ise devam ediyor.

30.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:09

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de park, piknik alanı, sahil bantlarındaki yasağın kalkması oldu.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede vatandaşların hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması, yönünde valiliklere talimat verildiği ifade edildi.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KURALLARA UYMAK ŞARTIYLA YASAK YOK

Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacak.