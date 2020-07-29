Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar canlı hayvan pazarına giderek alışverişe başladı. Pazarın gözdesi ise bu yıl simental cinsi tosun oldu. 1 ton 460 kilogram ağırlığa sahip olan simental tosun heybeti ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

45 BİN TL'YE ALICISINI BEKLİYOR

Alışverişe gelen vatandaşlar tosunu gördükten sonra önce ağırlık ve fiyatı soruyor, daha sonra ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Sahipleri, 3 gün önce 3 yaşına giren 1 ton 460 kilograma sahip olan simental tosunun fiyatı ise 45 bin TL olarak belirledi.

"SON 3 YILDIR BU BÜYÜKLÜKTE HAYVAN GELMİYOR"

Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Tufan Yıldırım, "Bu hayvan da maşallah çok gelişme olmuş ve cinsi güzel. Tabi bakmak çok önemli, hayvana bakım olmadığı zaman hayvan çöküyor ve adamda bakmış tosuna. Bende hayvancılık yapıyorum. Son 3 yıldır bu büyüklükte hayvan gelmiyor" dedi.

"SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren hayvan sahibi Hakan Tekiner, "3 gün önce 3 yaşına girdi. 1 ton 460 kilo. Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar. Sırayla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyat olarak 45 bin TL" diye konuştu.