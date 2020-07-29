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Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Denizli Canlı Hayvan Pazarı'nda 1 ton 460 kilograma sahip simental tosun bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan tosun, 45 bin TL fiyatla alıcılarını bekliyor.

29.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:00

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar canlı hayvan pazarına giderek alışverişe başladı. Pazarın gözdesi ise bu yıl simental cinsi tosun oldu. 1 ton 460 kilogram ağırlığa sahip olan simental tosun heybeti ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

45 BİN TL'YE ALICISINI BEKLİYOR

Alışverişe gelen vatandaşlar tosunu gördükten sonra önce ağırlık ve fiyatı soruyor, daha sonra ise fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Sahipleri, 3 gün önce 3 yaşına giren 1 ton 460 kilograma sahip olan simental tosunun fiyatı ise 45 bin TL olarak belirledi.

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

"SON 3 YILDIR BU BÜYÜKLÜKTE HAYVAN GELMİYOR"

Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Tufan Yıldırım, "Bu hayvan da maşallah çok gelişme olmuş ve cinsi güzel. Tabi bakmak çok önemli, hayvana bakım olmadığı zaman hayvan çöküyor ve adamda bakmış tosuna. Bende hayvancılık yapıyorum. Son 3 yıldır bu büyüklükte hayvan gelmiyor" dedi.

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

"SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren hayvan sahibi Hakan Tekiner, "3 gün önce 3 yaşına girdi. 1 ton 460 kilo. Sürekli olarak ilgi gösteriyorlar. Sırayla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyat olarak 45 bin TL" diye konuştu.

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
TRAJİKOMİKS: 45 bine satamaz. Son gün 35 e verir. Oda olmazsa kombina ya 24 ten verir
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MARJİNAL: Çok uçmuş canlı kg. 24-26 arası
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