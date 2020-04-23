1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.Yasağın başlamasının ardından sokaklarda sessizlik hakim olurken, yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir kısıtlamanın uygulanması gündeme geldi.

RAMAZAN AYINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı öğrenilirken, toplantıda ramazan ayında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

1-2-3 MAYIS'TA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 1 Mayıs'tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gündeme gelirken, bu uygulamanın bayrama kadar her hafta sonu devam ettirilmesi de tartışılıyor. Uzmanlardan hükûmete verilen raporlarda da sokağa çıkma yasaklarının salgınla ilgili olarak 'zincirin kırılması' konusunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Kurallar esnetilmeden bayrama kadar tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceği ve normalleşme sürecine girileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yasakla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

KORKULAN OLMADI

Sağlık ve İçişleri bakanlıkları tarafından koordine edilen sokağa çıkma yasaklarının, Türkiye'deki koronavirüs salgınına yönelik ilk etkileri görülmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, ilk sokağa çıkma yasağı kararından sonra 10 Nisan'da yaşanan panik vaka artış hızında korkulacak bir artışa sebep olmadı. İçişleri ve Sağlık bakanlıklarından yapılan değerlendirmelerde "Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları 7 binler bandına çıksaydı, endişe edilmesi gerekirdi. Ancak, 3 bin 500 - 4 bin 500 arasındaki bir banda oturdu sayılır. 23 Nisan'la birlikte 4 günlük yasağın olumlu etkileri görülecek ve bir hafta sonra vaka sayılarında daha da azalma bekleniyor" yorumları yapıldı.