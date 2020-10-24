Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü
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Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü

24.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:38

Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti.

Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti.

Raziye Özlem Uşaklı'nın (49) kullandığı 09 HU 100 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kızı Elif Uşaklı'nın (9) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vatandaşların ekiplere yardım etmesiyle sedyeyle uçurumdan çıkarılan anne Raziye Özlem Uşaklı da 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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